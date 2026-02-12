Cagliari-Lecce, designato l’arbitro: Feliciani alla direzione

Sarà Ermanno Feliciani, arbitro della sezione di Teramo, a dirigere la sfida Cagliari-Lecce, in programma lunedì 16 febbraio alle 20.45 all’Unipol Domus e valida per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026.

Feliciani sarà assistito da Alessandro Lo Cicero e Gamal Mokhtar, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Kevin Bonacina. Al Var opererà Giacomo Camplone, con Marco Guida nel ruolo di Avar.

Il direttore di gara, classe 1991, incrocerà i rossoblù per la seconda volta in questa stagione: Feliciani ha infatti già arbitrato il Cagliari nella partita di Coppa Italia contro il Frosinone.

Il bilancio dei precedenti con Feliciani comunque non è particolarmente favorevole al Cagliari: in 4 gare dirette dal fischietto abruzzese, i rossoblù hanno ottenuto una sola vittoria, proprio nell’ultima sfida arbitrata. Le altre tre partite si sono invece chiuse con altrettante sconfitte contro Udinese, Juventus in Coppa Italia e Atalanta.

