Maltempo in Sardegna: vento forte, alberi crollati e grossi disagi

Sono notevoli i danni causati dal maltempo in queste ore, in particolare dal forte vento che sta soffiando con raffiche a oltre 100 km/h

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo con codice giallo e criticità ordinaria valido fino alla mezzanotte di domani, venerdì 13 febbraio. L’allerta interessa per rischio idrogeologico l’area del Flumendosa Flumineddu, per rischio idraulico e idrogeologico, Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

Nel frattempo il forte vento che sta investendo l’isola ha già causato numerosi disagi e interventi di emergenza. Le richieste di soccorso si sono intensificate già dalla mattina di ieri, quando la perturbazione ha interessato inizialmente l’area del Comando di Nuoro, per poi estendersi rapidamente anche al territorio di competenza del Comando di Sassari. Nella giornata di oggi l’emergenza si è ampliata ulteriormente, con un incremento significativo delle chiamate anche nei comandi di Cagliari e Oristano.

Dall’inizio dell’evento e fino alle ore 17 di oggi, sono stati effettuati quasi 500 interventi, con l’impiego delle squadre operative dei quattro comandi provinciali. Le operazioni hanno riguardato soprattutto la messa in sicurezza di edifici con rimozione di parti pericolanti, ma anche frane e smottamenti, oltre alla caduta di alberi che in diversi casi hanno compromesso la viabilità.

Nonostante il lavoro incessante, restano ancora numerose segnalazioni in attesa di essere gestite. Secondo quanto riferito, risultano pendenti circa 60 richieste per il Comando di Cagliari, oltre 150 per Sassari, circa 120 per Nuoro e 25 per Oristano. Le sale operative stanno coordinando gli interventi dando priorità alle situazioni più urgenti.

L’Anas ha disposto la chiusura temporanea di un tratto della statale 292 “della Nurra”, che collega Sassari e Alghero, in entrambe le direzioni, dopo la caduta di diversi alberi sulla carreggiata. Il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa, mentre le squadre Anas sono al lavoro per garantire la gestione della circolazione in sicurezza.

Il bilancio provvisorio registra anche alcuni feriti. A Sassari, nei giardini di viale Italia, una ragazza minorenne è stata colpita al volto dopo il crollo di un grosso abete caduto oltre la recinzione sul marciapiede: soccorsa dal 118, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti anche la polizia locale e le squadre della Protezione civile per il taglio dell’albero e la messa in sicurezza dell’area. Un episodio analogo è avvenuto a Usini, dove due alberi sono crollati nei pressi di una scuola ferendo lievemente due ragazzi.

Ad Arzachena un eucalipto è caduto sulla strada provinciale 13 coinvolgendo un furgone e un’auto e bloccando entrambe le carreggiate: in questo caso non risultano feriti. A Porto Torres, invece, i Vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza un’impalcatura di un edificio in ristrutturazione resa instabile dal vento.

Situazione delicata anche a Tempio Pausania, dove le raffiche hanno compromesso la stabilità del Pala Tenda, struttura centrale per le attività del carnevale. Una squadra dei Vigili del fuoco ha delimitato l’area in attesa di condizioni più favorevoli per completare la messa in sicurezza. Intanto, dopo lo stop alla prima sfilata del Carrasciali Timpiesu, è arrivata anche la conferma ufficiale dell’annullamento della sfilata prevista per sabato 14 febbraio. Il sindaco Gianni Addis ha spiegato che “Nei prossimi giorni sarà valutata la possibilità di una sua riprogrammazione in altra data”.

Sempre a causa del maltempo, il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, ha disposto la chiusura delle scuole per domani, venerdì 13 febbraio. L’ordinanza riguarda gli istituti di ogni ordine e grado, statali e paritari, compresi i servizi educativi per l’infanzia, oltre al divieto di accesso ai cortili e alle pertinenze esterne durante le operazioni di ripristino.

Secondo quanto comunicato dal Comune, le raffiche di eccezionale intensità hanno provocato diffusi danni al patrimonio arboreo cittadino, con caduta di alberi, rami e detriti che hanno interessato diverse zone della città e anche le aree vicine ai plessi scolastici. I sopralluoghi tecnici hanno evidenziato la necessità di interventi urgenti di rimozione e ripristino delle condizioni di sicurezza.

Ma problemi anche nella parte Sud della Sardegna. A Villasimius il vento ha divelto il tetto di una scuola, con i detriti che sono finiti contro le finestre delle aule. Paura per i bambini che stavano festeggiando il carnevale, ma anche per gli adolescenti delle medie ospitati nello stesso complesso.

A Cagliari un grosso albero è caduto al Santissima Trinità, distruggendo un’auto parcheggiata. Problemi anche alla cittadella della salute di via Romagna, dove un altro albero è finito col coricarsi. Distrutti anche alcuni cartelloni pubblicitari nella zona di via Po.

