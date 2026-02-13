Sanità, il nuovo direttore generale dell’Assessorato è il tedesco Schael

La Giunta regionale ha approvato la nomina del nuovo direttore generale dell’Assessorato della Sanità e dell’Assistenza sociale. L’incarico, della durata di 5 anni a partire dalla presa di servizio, sarà affidato a Thomas Schael, manager con una lunga esperienza nella gestione di strutture sanitarie complesse.

La designazione, tuttavia, non è ancora definitiva: il conferimento resta infatti subordinato alla verifica formale relativa all’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. Il controllo sarà effettuato dall’Assessorato degli Affari generali e dalla Direzione generale del Personale, come previsto dalla normativa prima della firma del contratto.

Nato in Germania ma attivo professionalmente in Italia da anni, Schael ha ricoperto diversi incarichi di vertice nel settore sanitario, occupandosi in particolare di riorganizzazioni, piani di rientro dai disavanzi e percorsi di innovazione nella gestione delle aziende sanitarie.

Tra le esperienze più recenti figura anche quella del 2025, quando ha ricoperto il ruolo di Commissario della Città della Salute e della Scienza di Torino, incarico terminato anticipatamente.

La nomina arriva in un momento delicato per il sistema sanitario regionale, che affronta criticità strutturali e una fase di transizione complessa. In particolare, oltre alle dimissioni recenti dell’ex assessore Armando Bartolazzi, restano vacanti alcune figure apicali, in particolare nelle Asl di Cagliari e Gallura.

A pesare sul quadro organizzativo è anche la recente decisione della Corte Costituzionale, che ha bocciato la legge regionale 8 sul riordino della sanità, annullando di fatto i commissariamenti delle aziende sanitarie previsti dal provvedimento.

