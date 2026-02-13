Vento forte nel Nuorese, soccorsi senza tregua: oltre 400 interventi | Video

Non si fermano le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Nuoro, impegnati senza sosta per fronteggiare l’emergenza causata dal forte vento che sta interessando il territorio.
Le squadre hanno lavorato per tutta la notte per rispondere alle numerose richieste di intervento arrivate dalla popolazione. Dalle ore 20 di ieri sono stati portati a termine 161 interventi, mentre risultano ancora circa 80 chiamate in attesa.
Per far fronte alla situazione, il dispositivo di soccorso è stato potenziato con 55 unità operative e 14 mezzi impiegati contemporaneamente sul territorio.
Il bilancio complessivo dell’emergenza, dall’inizio del maltempo, supera ormai i 400 interventi effettuati dal solo Comando di Nuoro, a conferma di una situazione ancora complessa e in continua evoluzione.
