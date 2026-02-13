Ripartono le ricerche dei due pescatori dispersi: motovedetta in mare

Sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca in mare di Antonio Morlè ed Enrico Piras, i due pescatori di Tortolì morti mercoledì scorso in seguito all’affondamento del peschereccio “Luigino”, avvenuto al largo di Santa Maria Navarrese, in Ogliastra.
Dopo la sospensione delle attività nella giornata di ieri a causa delle condizioni meteo avverse, la Guardia costiera di Arbatax ha nuovamente disposto l’uscita in mare della motovedetta Cp811, inviata nell’area in cui l’imbarcazione è colata a picco.
Le ricerche non si concentreranno soltanto nel punto dell’affondamento: l’attività sarà infatti estesa anche a una nuova zona di perlustrazione, individuata dal 13° Mrsc di Cagliari, che coordina le operazioni di soccorso.
Per il momento, invece, resta a terra l’elicottero Nemo 11, impiegato nelle prime ore successive alla tragedia e anche nella giornata di ieri nel tentativo di individuare i corpi delle due vittime.
