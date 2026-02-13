Cagliari, Jeda in visita al centro sportivo: “Sempre bello tornare a casa”

Jedais Capucho Neves, per tutti Jeda, ex attaccante brasiliano del Cagliari, è stato in visita al Crai Sport Center di Assemini per assistere in prima persona ad un allenamento della squadra rossoblù sotto la guida di mister Pisacane.

Jeda, oggi 46enne, non ha ancora appeso gli scarpini al chiodo: il classe 1979 è ancora in attività, nella seconda categoria milanese in cui è il capitano della Zeta Milano, club del noto presidente ZW Jackson.

“Allenamento visto da vicino, belle energie e tanti saluti: staff, mister, ragazzi e direttore Angelozzi. Un giro nel centro e una lunga chiacchierata con Nicola Riva. Sempre bello tornare a casa”, ha così commentato Jeda dopo la sua visita al centro sportivo.

