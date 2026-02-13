Oristano, esonda un rio per le forti piogge: salvato un gregge di pecore

Un’improvvisa inondazione ha messo in serio pericolo un gregge di pecore nella località di Pesaria, trasformando un tranquillo pascolo in un isolotto circondato dalle acque nel giro di pochissimo tempo.

Durante la notte, le precipitazioni torrenziali hanno causato la fuoriuscita di un torrente locale, che ha rapidamente sommerso i terreni circostanti, lasciando decine di ovini intrappolati su una sottile striscia di terra rialzata.

Per ore, gli animali sono rimasti in balìa dell’innalzamento del livello idrico, con il timore concreto che la corrente potesse travolgerli. L’emergenza è stata gestita dagli specialisti del nucleo Saf (Speleo-Alpino-Fluviale) dei Vigili del Fuoco di Oristano. I soccorritori, esperti in manovre in ambienti ostili e acquatici, hanno raggiunto la zona impervia e avviato le complesse procedure per trarre in salvo il gregge e trasferirlo in un’area sicura.

