Paura a Sassari, auto a fuoco durante la marcia: conducente illeso

Un improvviso guasto tecnico ha causato l’incendio di un’automobile questo pomeriggio a Sassari, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco. L’episodio si è verificato in via Lago di Baratz, dove una squadra del Comando Provinciale è accorsa per domare le fiamme che hanno avvolto un veicolo mentre era in movimento.

Il conducente del mezzo è riuscito a dare l’allarme tempestivamente dopo aver notato una densa coltre di fumo sprigionarsi dall’interno dell’abitacolo durante la guida. In base alle verifiche preliminari condotte dai tecnici del 115, la causa del rogo sarebbe riconducibile a un cortocircuito localizzato nell’impianto elettrico della vettura.

Fortunatamente, l’incidente si è concluso senza conseguenze fisiche per le persone coinvolte, limitando i danni al solo ambito materiale.

