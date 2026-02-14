Ittiri, 5 persone intrappolate dall’ingrossamento fiume: salvataggio nella notte | Video

Durante le ore notturne tra il 13 e il 14 febbraio 2026, una delicata operazione di soccorso ha avuto luogo nel comune di Ittiri, in località Camedda. Il nucleo Sommozzatori del Comando di Sassari, supportato dagli esperti in soccorso acquatico e fluviale, è entrato in azione per assistere un gruppo di cinque persone rimaste intrappolate. La repentina ed eccezionale piena di un corso d’acqua locale aveva infatti trasformato il passaggio verso le loro abitazioni in un guado impraticabile, rendendo impossibile il rientro in sicurezza.

I tecnici del 115 hanno applicato protocolli specifici per il soccorso in acque correnti, riuscendo a stabilire un collegamento sicuro e a traghettare tutti i coinvolti verso la sponda opposta.

Grazie alla rapidità dell’intervento e alla perizia degli operatori, i cinque cittadini sono stati messi in salvo in breve tempo, evitando che l’innalzamento del livello idrico potesse portare a conseguenze più gravi.

