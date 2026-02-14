Oschiri, arresto per detenzione di armi da guerra, esplosivi e stupefacenti

A completare il kit per il crimine vi erano jammer per disturbare le frequenze telefoniche, giubbotti antiproiettile, parrucche e passamontagna

I Carabinieri della Compagnia di Ozieri, supportati dallo squadrone eliportato “Cacciatori Sardegna” e dal nucleo artificieri di Sassari, hanno smantellato una pericolosa centrale logistica per attività criminali nelle campagne di Oschiri, in località Sos Ozzastros. L’operazione è scattata dopo una meticolosa attività di sorveglianza e ha portato all’arresto di un uomo trovato in possesso di un vero e proprio arsenale bellico, oltre a droga e denaro contante.

All’interno dell’abitazione è stato rinvenuto un equipaggiamento completo per l’esecuzione di assalti armati, comprensivo di armi da guerra (tra cui AK47, Zastava e Beretta), pistole di vario calibro, silenziatori e dispositivi ottici di precisione. Oltre alle armi, i militari hanno sequestrato esplosivi artigianali, sostanze chimiche e un laboratorio per la ricarica delle munizioni.

A completare il kit per il crimine vi erano jammer per disturbare le frequenze telefoniche, giubbotti antiproiettile, parrucche e passamontagna, elementi che suggeriscono la pianificazione di colpi imminenti. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti anche 27 grammi di cocaina e quasi 10.000 euro in contanti.

