Carbonia, litiga con la compagna e aizza il cane contro i Carabinieri: arrestato

Serata movimentata ieri a Carbonia, dove i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato un 34enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta alla Centrale Operativa, che indicava una violenta lite domestica in corso tra l’uomo e la compagna all’interno della loro abitazione. I militari, arrivati in pochi minuti, hanno interrotto la discussione che, secondo quanto ricostruito, sarebbe nata per motivi futili legati a presunte questioni di gelosia.

Durante le fasi di identificazione e di gestione della situazione, il 34enne ha manifestato un atteggiamento particolarmente aggressivo. L’uomo, apparso in evidente stato di alterazione psicofisica, ha cercato di impedire il controllo mettendo in atto un gesto pericoloso: ha infatti liberato il proprio cane, incitandolo contro i Carabinieri.

L’animale si è scagliato contro i militari, ma la pronta reazione degli operatori ha evitato conseguenze più gravi. I Carabinieri sono riusciti a isolare il cane in un altro ambiente dell’abitazione e a bloccare l’uomo in condizioni di sicurezza.

Dopo la ricostruzione dell’accaduto, il 34enne è stato accompagnato in caserma a Carbonia e, al termine delle formalità di rito, trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.

