Villasimius travolta dal maltempo, il sindaco: “Servono fiducia e pazienza”

Maestrale e piogge hanno provocato grossi danni in paese. Il primo cittadino Luca Dessì rassicura: "Squadre operative al lavoro giorno e notte"

Villasimius fa i conti con le conseguenze di un’ondata di maltempo che ha lasciato segni pesanti in tutto il territorio comunale. Raffiche di maestrale e piogge intense hanno colpito la nota località turistica del Sud Sardegna provocando danni diffusi nel centro abitato, nelle campagne e anche nelle strutture sportive.

A tre giorni dall’evento meteorologico, il sindaco Luca Dessì ha deciso di rivolgersi direttamente alla popolazione per fare il punto sulla situazione e invitare i cittadini alla collaborazione, sottolineando l’impegno delle squadre operative impegnate senza sosta per ripristinare i servizi essenziali.

“In queste ore così delicate desidero chiedere a tutti voi un po’ di pazienza e di fiducia” scrive Dessì sui social. “Tutte le squadre degli enti pubblici sono al lavoro h24 per ripristinare i servizi essenziali: acqua potabile, energia elettrica, comunicazioni e tutto ciò che serve per garantire le necessità primarie delle persone più in difficoltà”.

Dessì ha inoltre chiarito che gli interventi vengono effettuati seguendo criteri di urgenza e necessità, respingendo qualsiasi distinzione tra cittadini. “Non esistono cittadini di serie A o di serie B. Stiamo intervenendo seguendo criteri di priorità, con un unico obiettivo, il bene pubblico. Una volta garantiti i servizi fondamentali, si procederà con tutti gli altri interventi necessari a mettere il Paese in sicurezza e riportarlo alla piena normalità”.

Nel suo messaggio il sindaco ha voluto ringraziare pubblicamente chi sta collaborando nelle operazioni di ripristino, dai volontari alle associazioni, fino alle aziende e ai dipendenti comunali impegnati sul campo anche in condizioni difficili. Infine, l’amministrazione comunale ha ribadito l’impegno a proseguire con interventi continui. “Continueremo a lavorare con determinazione e trasparenza. Insieme supereremo anche questa prova”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it