Ozieri, il Riu Mannu esonda: salvate 12 persone, tra cui una neonata | Video

Notte di paura nel territorio di Ozieri, nel Logudoro, dove l’esondazione del Riu Mannu ha causato l’innalzamento improvviso del livello dell’acqua, isolando una frazione del comune e mettendo in difficoltà diversi residenti.

A intervenire sono stati i Vigili del fuoco, impegnati in un’operazione di soccorso che ha permesso di mettere in salvo 12 persone, tra cui anche una neonata, rimaste bloccate a causa dell’acqua che aveva reso impraticabili le vie di accesso e di uscita.

Le squadre specializzate nei soccorsi acquatici, insieme ai sommozzatori, hanno operato durante la notte con l’ausilio di gommoni, riuscendo a raggiungere rapidamente le persone isolate e a trasferirle in condizioni di sicurezza.

L’intervento si è concluso senza conseguenze per gli occupanti, tutti tratti in salvo e affidati alle cure necessarie. L’episodio conferma ancora una volta l’importanza della prontezza operativa dei soccorritori in situazioni di emergenza legate al maltempo e al rischio idrogeologico.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it