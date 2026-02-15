Caos su volo Cagliari-Londra, passeggero agitato fa slittare la partenza

Momenti di tensione nel primo pomeriggio all’aeroporto di Cagliari su un volo Ryanair diretto a Londra, rimasto fermo per circa un’ora a causa del comportamento di un passeggero agitato. L’episodio ha causato disagi sia all’equipaggio sia agli altri viaggiatori, costringendo il comandante a interrompere le procedure di partenza.

L’uomo ha manifestato un atteggiamento alterato, creando una situazione di forte disagio a bordo. Di fronte all’impossibilità di ristabilire immediatamente la calma, il comandante ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul velivolo sono quindi saliti gli agenti della Polizia, che hanno provveduto a riportare la situazione sotto controllo. Dopo un confronto con il passeggero, quest’ultimo non è stato fatto scendere dall’aereo, ma è giunto sul posto un medico che lo ha visitato.

Una volta risolto l’episodio, l’aeromobile è potuto partire regolarmente verso la capitale britannica, seppur con un ritardo accumulato di circa un’ora proprio a causa dell’alterco. Nessun altro problema è stato segnalato e il resto dei passeggeri ha potuto proseguire il viaggio senza ulteriori inconvenienti.

