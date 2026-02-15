Villasor, maltrattamenti ed estorsione ai genitori: ai domiciliari un 28enne

I Carabinieri della Stazione di Villasor hanno dato esecuzione, nella serata di ieri, a un’ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Cagliari, notificando la misura della detenzione domiciliare nei confronti di un 28enne residente in paese.

Il giovane, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, era stato dimesso nei giorni scorsi dalla Casa Circondariale di Uta. Il provvedimento giudiziario è il risultato di un’attività investigativa condotta in relazione a una serie di comportamenti illeciti che l’uomo avrebbe messo in atto nei confronti dei propri genitori.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’indagato è ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi ed estorsione, episodi che, sempre secondo la ricostruzione investigativa, si sarebbero protratti nel tempo fino alla fine di ottobre 2025.

Al termine delle formalità di rito, i militari hanno accompagnato il 28enne presso la propria abitazione nel centro cittadino, individuata come luogo di esecuzione della misura cautelare. Qui dovrà permanere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

