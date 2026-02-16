Maxi operazione della Polizia a Cagliari: 14 indagati nel mirino Dda | Video

Blitz all’alba tra città e provincia: in campo Squadra Mobile, cinofili ed elicotteri per smantellare un'organizzazione dedita a droga e rapine

Dalle prime ore della mattinata è scattata a Cagliari e in diversi comuni della provincia una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

L’intervento nasce da una complessa indagine sviluppata dalla Squadra Mobile, che avrebbe fatto emergere un quadro di criminalità organizzata legato a numerosi episodi ritenuti di particolare gravità. Tra i reati contestati figurano rapine, traffico di sostanze stupefacenti, atti persecutori e anche ipotesi di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Per l’esecuzione dei provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria sono impegnati numerosi equipaggi della Polizia, con il supporto operativo del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Volo e delle unità cinofile.

L’azione riguarda complessivamente 14 soggetti, nei confronti dei quali sono in corso perquisizioni e altri atti investigativi disposti nell’ambito dell’inchiesta. L’operazione è tuttora in svolgimento e nelle prossime ore verranno resi noti ulteriori dettagli sull’attività investigativa e sui provvedimenti eseguiti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it