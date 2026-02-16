Baunei, bloccati sulla ferrata di Plumare: salvati tre escursionisti

Momenti di apprensione lungo la via ferrata di Plumare, nel territorio di Baunei, dove tre escursionisti sono rimasti bloccati su una parete rocciosa durante alcune calate in corda. Il recupero si è concluso nella notte grazie all’intervento del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) della Sardegna, che ha portato in salvo i tre e li ha accompagnati fino alle auto.

L’allarme è scattato intorno alle 18 di ieri, domenica 15 febbraio, quando gli escursionisti, impossibilitati a proseguire in sicurezza, hanno richiesto aiuto tramite Georesq, il servizio di geolocalizzazione e inoltro delle richieste di soccorso attivo 24 ore su 24. La segnalazione è stata gestita dalla Centrale di Sassari, che ha trasmesso immediatamente alle squadre operative le coordinate precise del punto in cui si trovavano i tre.

Sul posto sono intervenuti tre tecnici della stazione Ogliastra del Cnsas, supportati da due operatori del Soccorso alpino della Guardia di finanza. Vista la complessità dell’intervento e la necessità di agire rapidamente, è stato richiesto anche l’ausilio dell’Aeronautica militare, che ha inviato l’elicottero dell’80° Centro Sar del 15° Stormo di Decimomannu, con a bordo tre tecnici di elisoccorso.

Il tentativo di avvicinamento dall’alto, tuttavia, non è andato a buon fine: il forte vento di maestrale, che in quelle ore imperversava nella zona, ha impedito al velivolo di operare in sicurezza.

A quel punto il recupero è stato completato via terra. I soccorritori hanno raggiunto gli escursionisti sulla parete, verificando le condizioni di salute e procedendo poi con le manovre di discesa. I tre sono stati calati dalla cengia fino al sentiero e infine riaccompagnati senza conseguenze alle loro vetture.

Un intervento complesso, reso ancora più difficile dalle condizioni meteo, che si è concluso positivamente grazie al coordinamento tra Cnsas, Guardia di finanza e Aeronautica militare.

