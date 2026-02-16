Cagliari, lavori di fresatura e bitumatura strade: ecco come cambia il traffico

Il Comune di Cagliari ha programmato un importante piano di manutenzione stradale che prenderà il via martedì 17 febbraio 2026, con l’intento di ripristinare il manto nevralgico in alcuni snodi fondamentali del traffico cittadino. Le operazioni di fresatura e successiva asfaltatura interesseranno inizialmente la zona del litorale, focalizzandosi su via Lungo Saline nel senso di marcia verso Quartu Sant’Elena, dove verrà riqualificato un segmento di circa trenta metri a partire dalla rotatoria situata all’intersezione con via Isola di San Pietro. Contemporaneamente, il cantiere si aprirà anche in viale Poetto, precisamente nella porzione di carreggiata che costeggia l’area di sosta sterrata di Marina Piccola.

Le attività di cantiere avranno inizio alle ore 9:00 e, secondo il cronoprogramma stabilito, dovrebbero esaurirsi nell’arco di quattro giornate lavorative, sebbene la durata effettiva resti subordinata all’eventuale peggioramento delle condizioni climatiche. Per limitare i disagi alla circolazione e tutelare l’incolumità degli operatori e degli automobilisti, la viabilità sarà costantemente coordinata da personale specializzato incaricato della regolamentazione manuale dei flussi.

Il programma dei lavori proseguirà mercoledì 18 febbraio spostandosi verso l’entroterra urbano, dove l’attenzione si concentrerà sulla rampa di raccordo che dall’Asse Mediano di Scorrimento conduce verso via dei Valenzani. In questo caso l’intervento sarà più rapido, con una durata stimata di circa cinque ore a partire dalle 9:00 del mattino, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla situazione meteorologica del momento.

