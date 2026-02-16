Quartu Sant’Elena baciata dalla fortuna: vinti 50.000 al Gratta e Vinci

La fortuna fa tappa a Quartu Sant’Elena, regalando un lunedì indimenticabile a un frequentatore abituale della ricevitoria “Le Caravelle”. All’interno del centro commerciale Carrefour di viale Marconi, un fortunato giocatore ha centrato una vincita da 50.000 euro grazie a un tagliando della serie “Nuovo 100X”.
Il biglietto, acquistato al costo di 20 euro, ha rivelato l’importante somma tra lo stupore dei presenti e la soddisfazione dei gestori del punto vendita, ormai punto di riferimento per i residenti della zona.
Secondo le prime indiscrezioni, il vincitore sarebbe un cliente che frequenta regolarmente la struttura, rendendo la notizia ancora più sentita dalla comunità locale.
