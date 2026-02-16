Cagliari-Lecce 0-2, le pagelle: onore a Pavoletti, male Caprile

Le nostre pagelle dopo Cagliari-Lecce: il capitano schierato a sorpresa ci mette il cuore, ma Caprile ha responsabilità su entrambi i gol

Brutta sconfitta per il Cagliari contro il Lecce nel posticipo del lunedì di Serie A. I rossoblù cadono in casa 0-2, con Caprile protagonista in negativo, ma anche con tanti errori da parte dei compagni. Le pagelle:

Caprile 4,5: Bravo al 57′ a farsi trovare pronto su Cheddira. Responsabile però sul gol di Gandelman dove non esce su un cross abbordabile, così come è un’autentica papera il gol del 2-0. Da un po’ di tempo sembra essersi perso il portierone ammirato a inizio stagione, deve ritrovarsi.

Mina 6: Cheddira gli scappa poche volte. Non ha colpe sui gol.

Zé Pedro 6: Salvataggio decisivo al 29′. Come Mina, non ha particolari responsabilità sui gol ed è bravo nel contenimento.

Obert 6: Anche per lui salvataggio decisivo al 29′, nella stessa azione in cui salva il collega portoghese. Buona gara, almeno fino agli ultimi minuti quando il Cagliari perde la bussola. (78′ Trepy sv)

Zappa 6: Si divora un gol, ma tanta spinta sulla destra e anche dei cross precisi. (57′ Mazzitelli 5,5: Chiamato a dare sostegno agli attaccanti in posizione di mezzala, non gli riesce nulla e si vede poco).

Idrissi 5,5: Molto propositivo a sinistra e aiuta tanto Obert nel contenimento. Ma sul primo gol, vero che Caprile sbaglia, ma Gandelman gli sfila davanti. Peccato, perché per il resto la sua partita sarebbe più che buona.

Palestra 6,5: Viaggia a corrente alternata, ma quando si accende è capace di giocate devastanti. Sottil, che non è certo uno lento, fatica a stargli dietro. Purtroppo predica nel deserto.

Adopo 5,5: Buon passo, ma dai suoi piedi non nasce molto. Pochi anche gli inserimenti a cui ci aveva abituato.

Sulemana 5,5: Ottimo l’inserimento sul finale di primo tempo a raccogliere un cross di Zappa. Nella ripresa, con l’ingresso di Mazzitelli, si sposta nel ruolo di play. La mossa però non produce benefici e sul 2-0 è un po’ leggero. Sfiora il gol nel finale.

Esposito 5,5: Perde un pallone sanguinoso al 27′ ed è la cifra della sua gara, fatta di tante imprecisioni. Resta comunque uno dei pochi a offrire idee, ma da lui serve di più.

Pavoletti 6,5: La carta a sorpresa di Pisacane, viste le non perfette condizioni di Kilicsoy. Di testa le prende tutte ed è bravo ad aiutare i compagni dietro. (57′ Kilicsoy 5: Ingresso blando, non porta peso in attacco e peggiora la situazione rispetto a quando in campo c’era Pavoletti a sportellare. A sua parziale giustificazione le condizioni fisiche non ottimali).

Pisacane 5: La formazione iniziale sorprende, ma alla prova del campo non si rivela sbagliata. La squadra però fatica a costruire e i cambi nel secondo tempo non portano miglioramenti, anzi. Il Cagliari cede alla lunga e ora complica molto la classifica. C’è però da dire che i tanti infortuni e problemi fisici vari, come quello occorso a Kilicsoy nelle ultime ore, non gli facilitano il compito.

