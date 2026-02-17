Il forte vento sferza la Sardegna: ancora disagi da Nord a Sud dell’Isola

Il forte vento di maestrale continua a soffiare incessante lungo tutta la Sardegna, da Nord a Sud. Forti raffiche che continuano a creare numerosi disagi e pericoli per cittadini, abitazioni e aziende.
L’allerta meteo promulgata dalla Protezione Civile Regionale proseguirà fino alle ore 21:00 di oggi, martedì 17 febbraio. A Cagliari, nel capoluogo isolano, il comune ha chiuso precauzionalmente l’accesso a parchi e cimiteri.
La forza del vento potrebbe arrivare, nel corso della giornata, anche a 100km/h raggiungendo intensità di burrasca, facilitando crollo di alberi e scoperchiamento dei tetti delle abitazioni, come già avvenuto nei giorni scorsi.
