Valledoria, ruba gioielli e Gratta e Vinci: uomo denunciato per furto aggravato

I Carabinieri della Stazione di Valledoria hanno risolto in tempi record un doppio colpo messo a segno nella notte tra domenica e lunedì scorso. Un uomo è stato identificato e denunciato per furto aggravato dopo aver saccheggiato, utilizzando la violenta tecnica della “spaccata”, un’edicola-rivendita di giornali e una gioielleria del centro.

Il raid notturno aveva fruttato al malvivente un bottino del valore complessivo di circa 3.500 euro, composto da gioielli, numerosi tagliandi “Gratta e Vinci” e denaro contante. L’amara scoperta è avvenuta ieri mattina, quando i titolari delle due attività, al momento dell’apertura, si sono trovati di fronte alle vetrine in frantumi e ai locali a soqquadro. Grazie alla tempestiva denuncia e a un’indagine lampo, i militari sono riusciti a risalire rapidamente all’autore del reato.

Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto l’intera refurtiva, restituendo i preziosi e il materiale rubato ai legittimi proprietari.

