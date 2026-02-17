Domusnovas, approvazione dal Mase per la fabbrica di bombe Rwm

Lo stabilimento industriale di Rwm Italia, polo produttivo specializzato in sistemi di difesa e droni sotto l’egida del colosso tedesco Rheinmetall, ha ottenuto il nullaosta definitivo per la piena operatività.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha formalmente approvato la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) riguardante gli interventi di espansione del sito di Domusnovas. Questa decisione giunge in seguito alla pronuncia del TAR del 17 ottobre 2025, che aveva evidenziato l’inerzia della Regione Sardegna nel concludere le pratiche di regolarizzazione, dando ragione al ricorso presentato dall’azienda. Secondo una nota del Mimit, questo passaggio rimuove gli ultimi ostacoli burocratici alla piena attività della fabbrica

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha espresso soddisfazione per lo sblocco della situazione: “Il via libera del Mase a Rwm Italia rappresenta un passaggio decisivo per il rilancio dell’area del Sulcis. Ora massimo impegno per sviluppo produttivo e occupazionale. Il provvedimento permette, infatti, di superare un periodo di incertezza e di garantire la piena continuità produttiva del sito, aprendo un nuovo percorso di rilancio industriale che porterà, raggiunta la piena operatività, alla stabilizzazione di centinaia di lavoratori e a nuovi posti di lavoro”.

Sul piano del lavoro, si registra un clima di apertura. Urso ha infatti valutato con favore l’interlocuzione tra i vertici societari e i sindacati, avviata lo scorso 20 gennaio per discutere la solidità contrattuale del personale. La nota si chiude ribadendo il valore simbolico e pratico dell’operazione: “L’approvazione della VIA rappresenta un passaggio fondamentale non solo per la continuità produttiva dell’azienda e la tutela dell’occupazione, ma anche come segnale concreto di attenzione verso il rilancio economico del Sulcis, area di rilevanza strategica che richiede politiche industriali solide e durature”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it