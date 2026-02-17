Epstein files, “tanti riferimenti alla Sardegna”: Avs chiede commissione d’inchiesta

Alleanza Verdi e Sinistra chiede l’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sugli “Epstein files” e su tutto il materiale rilasciato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che potrebbe avere collegamenti con l’Italia. La proposta è stata presentata nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che hanno evidenziato la necessità di fare luce su eventuali implicazioni nazionali e su aspetti di carattere politico.

Fratoianni ha chiarito fin da subito la posizione di Avs, prendendo le distanze da interpretazioni complottiste e da collegamenti automatici con figure politiche italiane. “Non abbiamo alcuna intenzione di cedere a letture strumentali o complottiste, non siamo qui per associare Matteo Salvini a nessuno dei reati che riguardano la sfera degli intrecci legati allo sfruttamento sessuale o alla prostituzione”.

Secondo Avs, le questioni principali da approfondire sono due. La prima riguarda l’eventuale coinvolgimento di cittadini italiani nella rete e l’esistenza di episodi riconducibili al territorio nazionale. Fratoianni ha spiegato che occorre verificare se ci siano stati aiuti di qualsiasi tipo forniti dall’Italia, se siano stati commessi reati nel Paese e se tra le vittime vi siano cittadini italiani. “Penso ai Sardinia trip, sono moltissimi i files che fanno riferimento alla Sardegna” ha detto.

Il secondo punto, definito “rilevante”, riguarda invece il contesto politico. “Ci sono una serie di messaggi che coinvolgono Matteo Salvini e la Lega. Messaggi in cui Steve Bannon dice a Epstein di essere impegnato in una raccolta fondi per sostenere l’ascesa politica di Salvini alle europee del 2019. Questa vicenda è molto seria. La Lega ha smentito ma nessuna smentita è arrivata da Bannon”.

Sul tema è intervenuto anche Angelo Bonelli, che ha rimarcato come in passato siano state istituite commissioni parlamentari per questioni ritenute “meno rilevanti”. Per Avs, invece, in questo caso l’inchiesta sarebbe fondamentale.

