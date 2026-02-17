Consiglio regionale, pubblicati i redditi: in 9 oltre i 100mila euro

Pubblicati i redditi 2024 dei consiglieri regionali sardi: Canu è il più alto con 214mila euro, 9 oltre i 100mila euro

Le dichiarazioni dei redditi relative al 2024 sono state rese pubbliche sul sito del Consiglio regionale per tutti i 60 consiglieri della Sardegna. Come previsto dalle norme sulla trasparenza, insieme ai redditi sono state pubblicate anche le informazioni su eventuali variazioni di patrimonio, immobili e veicoli avvenute nel corso dell’anno.

In cima alla graduatoria figura Giuseppino Canu (Sinistra Futura), medico di base, che ha dichiarato un reddito complessivo pari a 214.716 euro, risultando il consigliere con l’imponibile più elevato. Al secondo posto si colloca Lorenzo Cozzolino (Orizzonte Comune) con 153.239 euro, mentre il terzo valore più alto è quello di Antonio Spano (Partito Democratico), con 138.962 euro.

Sopra i 100 mila euro rientrano anche Gianluigi Rubiu (Fratelli d’Italia) con 127.191 euro e la presidente della Regione Alessandra Todde, che con 107.666 euro si colloca al quinto posto complessivo. Seguono Stefano Tunis (Sardegna al Centro 20 Venti) con 107.314 euro, Alberto Urpi con 106.665 euro, Giuseppe Talanas (Forza Italia) con 105.091 euro e Antonio Solinas (Partito Democratico) con 103.864 euro.

Sotto la soglia delle sei cifre figurano il capogruppo di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu, con 96.777 euro, e l’assessora regionale del Lavoro Desirè Manca (M5s), con 96.139 euro. Il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, ha indicato un reddito complessivo pari a 85.941 euro.

Tra i redditi più bassi, risulta ultimo Emanuele Matta (M5s) con 51.389 euro, preceduto da Ivan Pintus (Misto) con 55.369 euro e da Gianluca Mandas (M5s) con 55.607 euro. Poco sopra si collocano anche Francesco Agus (Progressisti), oggi assessore regionale dell’Agricoltura, con 58.421 euro, Luca Pizzuto (Sinistra Futura) con 58.522 euro e Cristina Usai (Fratelli d’Italia) con 58.550 euro.

