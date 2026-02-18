Maracalagonis, arrestato 32enne: deve scontare 2 anni per maltrattamenti

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato dai Carabinieri e trasferito nel carcere di Uta

Un impiegato 32enne di Maracalagonis, già noto alle forze di polizia, è stato rintracciato e arrestato nel pomeriggio di ieri dai Carabinieri della Stazione locale in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Cagliari.

Il provvedimento riguarda una condanna definitiva a due anni di reclusione, maturata per responsabilità penali legate a un’ipotesi di maltrattamenti in famiglia commessa nel territorio comunale tra il 2016 e il 2019.

Dopo aver individuato l’uomo presso la sua abitazione, i militari lo hanno messo in sicurezza e accompagnato in caserma per completare le procedure previste. Al termine delle formalità di rito, il 32enne è stato trasferito alla Casa Circondariale di Uta, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’espiazione della pena.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it