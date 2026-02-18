Guasila, due anziani investiti mentre attraversavano la strada: sono in codice rosso

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio a Guasila, dove una coppia di anziani è stata investita da un veicolo mentre impegnava la carreggiata in via Guamaggiore. L’impatto è stato violento, rendendo necessario l’intervento immediato dei mezzi di soccorso del 118.

Entrambi i pedoni sono stati trasferiti d’urgenza presso le strutture ospedaliere del capoluogo con l’assegnazione del codice rosso. Il quadro clinico più complesso riguarda la donna, che ha riportato un severo trauma facciale ed è stata ricoverata al Brotzu di Cagliari. L’uomo, invece, è stato preso in carico dai sanitari del Santissima Trinità. Sebbene i due pazienti non risultino in immediato pericolo di vita, la loro avanzata età impone un monitoraggio costante e un cauto ottimismo da parte dei medici.

Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e accertare eventuali responsabilità del conducente.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it