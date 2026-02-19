Nuovo stadio Cagliari, obiettivo di club e Comune è la gara d’appalto a giugno

Il rispetto di questa scadenza è considerato vitale, poiché permetterà alla UEFA di convalidare la candidatura di Cagliari per l'Europeo 2032

Nuovo stadio Cagliari, obiettivo di club e Comune è la gara d’appalto...

L’iter per la realizzazione del nuovo stadio di Cagliari riceve importanti conferme da Roma, necessarie per blindare la partecipazione della città agli Europei di calcio 2032. Il percorso, volto a sostituire definitivamente lo storico Sant’Elia, entra ora in una fase tecnica cruciale che richiederà una stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale e il club rossoblù.

Le parti sono attese a un confronto serrato per limare gli aspetti ancora oggetto di discussione, con particolare riferimento alle clausole sul diritto di superficie e alla determinazione del canone concessorio. La risoluzione di queste criticità è il requisito fondamentale per procedere al via libera del Piano Economico Finanziario, documento indispensabile per bandire ufficialmente la gara d’appalto internazionale.

La tempistica rappresenta l’ostacolo più sfidante: l’obiettivo dichiarato è l’apertura del bando pubblico entro la fine di giugno 2026. Il rispetto di questa scadenza è considerato vitale, poiché permetterà alla UEFA di convalidare, già nel corso del successivo mese di luglio, la posizione di Cagliari all’interno della ristretta cerchia delle sedi designate per la prestigiosa manifestazione continentale.

