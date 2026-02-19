Ciclone Harry, il Governo delibera oltre un miliardo di euro per le zone colpite

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un imponente stanziamento di risorse per fronteggiare le devastazioni causate dal ciclone Harry nelle regioni Sicilia, Sardegna e Calabria. La nuova tranche di finanziamenti ammonta a oltre un miliardo e cento milioni di euro, cifra che va a sommarsi ai cento milioni già erogati nella fase iniziale dell’emergenza.

Un capitolo di spesa specifico, pari a 150 milioni di euro, è stato inoltre destinato esclusivamente alla gestione della grave frana che sta interessando l’area di Niscemi.

Il provvedimento è giunto al termine della relazione tecnica presentata dal ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, e affida ai presidenti delle tre Regioni interessate il ruolo di commissari delegati. Questa nomina conferisce loro i poteri necessari per coordinare gli interventi di assistenza diretta a famiglie e attività produttive messe in ginocchio dalle mareggiate e dal maltempo, oltre a gestire i complessi lavori di ripristino delle infrastrutture pubbliche e dei collegamenti stradali compromessi nelle zone dell’entroterra.

