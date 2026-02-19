In Evidenza Ciclone Harry, il Governo delibera oltre un miliardo di euro per le...

Ciclone Harry, il Governo delibera oltre un miliardo di euro per le zone colpite

La nuova tranche di finanziamenti ammonta a oltre un miliardo e cento milioni di euro, cifra che va a sommarsi ai cento milioni già erogati

Redazione Cagliaripad
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un imponente stanziamento di risorse per fronteggiare le devastazioni causate dal ciclone Harry nelle regioni Sicilia, Sardegna e Calabria. La nuova tranche di finanziamenti ammonta a oltre un miliardo e cento milioni di euro, cifra che va a sommarsi ai cento milioni già erogati nella fase iniziale dell’emergenza.

Un capitolo di spesa specifico, pari a 150 milioni di euro, è stato inoltre destinato esclusivamente alla gestione della grave frana che sta interessando l’area di Niscemi.

Il provvedimento è giunto al termine della relazione tecnica presentata dal ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, e affida ai presidenti delle tre Regioni interessate il ruolo di commissari delegati. Questa nomina conferisce loro i poteri necessari per coordinare gli interventi di assistenza diretta a famiglie e attività produttive messe in ginocchio dalle mareggiate e dal maltempo, oltre a gestire i complessi lavori di ripristino delle infrastrutture pubbliche e dei collegamenti stradali compromessi nelle zone dell’entroterra.

