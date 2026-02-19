Sassari, studentessa travolta mentre attraversa la strada: trasporto in ospedale

L'incidente ha coinvolto una studentessa di 17 anni, travolta da un'automobilista che non ha percepito in tempo la sua presenza

Un incidente stradale ha coinvolto una studentessa di 17 anni nella mattinata di oggi, giovedì 19 febbraio, nel cuore di Sassari. La giovane è stata travolta da una vettura mentre stava regolarmente percorrendo le strisce pedonali in viale Mancini. Secondo le prime verifiche effettuate dalle autorità sul luogo del sinistro, sembra che l’automobilista non abbia percepito in tempo la presenza della minorenne sulla strada, non riuscendo così a evitare l’impatto.

Subito dopo l’accaduto, il personale sanitario del 118 è giunto tempestivamente sul posto per fornire alla ragazza le prime cure d’emergenza. Una volta stabilizzata, la giovane è stata trasferita a bordo di un’ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’ospedale civile Santissima Annunziata.

Fortunatamente, i medici hanno escluso lesioni critiche e le condizioni della diciassettenne non desterebbero particolare preoccupazione, nonostante il forte shock e i traumi riportati nello scontro.

