Villacidro, droga e coltelli in auto: scatta il sequestro

Controllo notturno a Villacidro: i Carabinieri fermano una Bmw Gt e trovano cocaina, marijuana e tre coltelli

Controlli notturni sul territorio da parte dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro, impegnati in un servizio di prevenzione dei reati e di verifica della circolazione stradale. Nel corso della notte appena trascorsa, i militari hanno fermato una Bmw Gt in transito nel centro abitato per un controllo di routine.

All’interno del veicolo sono stati identificati due uomini, entrambi domiciliati a Villacidro e già noti alle Forze dell’Ordine. L’atteggiamento mostrato dai due ha indotto i Carabinieri ad approfondire la situazione, procedendo con una perquisizione personale e del mezzo.

Gli accertamenti hanno portato al rinvenimento di sostanze stupefacenti e armi bianche. Uno dei due soggetti è stato trovato in possesso di circa mezzo grammo di cocaina, una sigaretta artigianale contenente marijuana e tre coltelli a serramanico con lame lunghe circa 10 centimetri. L’uomo è stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il secondo uomo, che si trovava alla guida dell’autovettura, è stato invece trovato con una sigaretta artigianale contenente poco più di un grammo di marijuana. Nei suoi confronti è scattata la segnalazione alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti, oltre al ritiro immediato della patente di guida. Tutto il materiale rinvenuto, comprese le sostanze stupefacenti e i coltelli, è stato sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti.

