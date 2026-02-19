Cagliari, Folorunsho pronto al rientro | Trepy rinnova

Il Cagliari prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida di campionato contro la Lazio, in programma sabato 21 febbraio all’Unipol Domus. I rossoblù si sono allenati al Crai Sport Center, portando avanti la preparazione con una seduta strutturata tra lavoro fisico e parte tecnico-tattica.

Tra le notizie positive per lo staff tecnico, c’è la conferma delle condizioni di Michael Folorunsho, che si è allenato regolarmente con il gruppo e risulta dunque disponibile per la gara contro i biancocelesti.

Parallelamente al lavoro sul campo, il club ha ufficializzato un’importante operazione sul fronte societario: il rinnovo di contratto di Yael Trepy, giovane attaccante che ha prolungato il proprio legame con il Cagliari fino al 30 giugno 2030.

Classe 2006 e originario di Villeneuve-Saint-Georges, nella regione parigina del Val-de-Marne, Trepy è arrivato in Sardegna nell’estate del 2022 dopo le prime esperienze calcistiche con il Villeneuve Académie Football e l’US Créteil-Lusitanos. Da quel momento, il suo percorso in rossoblù è stato caratterizzato da una crescita costante, accompagnata da qualità tecniche e da un profilo personale apprezzato anche fuori dal campo.

Attaccante dotato di struttura fisica, ma anche di tecnica e velocità, Trepy rappresenta un profilo moderno e versatile: può infatti agire da prima punta, seconda punta o esterno offensivo. Un giocatore che unisce potenza e duttilità, qualità che lo hanno portato a scalare rapidamente le categorie del settore giovanile.

Con l’Under 18 ha collezionato 44 presenze, realizzando 14 reti e servendo 5 assist. Con l’Under 20, invece, è sceso in campo in 57 occasioni, mettendo a segno 12 gol e 2 assist, risultando decisivo anche nelle finali nazionali disputate nel 2025 all’Arena Civica “Gianni Brera”. In quell’anno il Cagliari ha conquistato la Coppa Italia di categoria con un netto 3-0 sul Milan, mentre ha perso ai rigori la Supercoppa Italiana contro l’Inter.

Le prestazioni con il vivaio hanno convinto lo staff tecnico a portarlo stabilmente in Prima squadra durante il ritiro estivo della stagione 2025/2026, sotto la guida di Fabio Pisacane, allenatore che lo aveva già seguito in Under 20. Trepy ha poi esordito in Serie A l’8 gennaio, trovando anche il primo gol nella massima serie pochi minuti dopo l’ingresso in campo e firmando la rete del 2-2 in rimonta a Cremona.

