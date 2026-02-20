America’s Cup, Mura: “Cagliari rischia una figuraccia”

A poche settimane dalle gare preliminari dell’evento velico internazionale più famoso del mondo, il consigliere comunale di Alleanza Sardegna Roberto Mura lancia l’allarme sulle condizioni del capoluogo e chiede chiarezza alla Giunta. “L’America’s Cup è un’occasione irripetibile per il rilancio turistico ed economico di Cagliari, ma la città non è pronta” ammonisce Mura in un duro post sui social.

Secondo Mura, tra “strade dissestate, arredi degradati e servizi non all’altezza”, il rischio è quello di “una pessima figura internazionale davanti ad atleti, media e turisti”. Il consigliere ha depositato un’interrogazione urgente in Consiglio comunale per ottenere risposte su 4 punti: lo stato reale di avanzamento dei preparativi e dei cantieri; l’ammontare dei fondi stanziati e la loro destinazione (in particolare per strade, trasporti e accoglienza); il cronoprogramma dei lavori fino all’evento e le eventuali misure per recuperare il ritardo accumulato.

“Non possiamo permettere che la disorganizzazione comprometta questa straordinaria opportunità o faccia scappare gli investimenti”, sottolinea Mura. Nel mirino anche le dichiarazioni dell’assessore allo Sport, Giuseppe Macciotta, che ha rassicurato sull’andamento dei preparativi. Una valutazione che Mura contesta: “Non la pensano così i tanti cagliaritani impegnati ogni giorno nello slalom tra le buche, che lanciano un allarme su sicurezza e decoro urbano”. E conclude: “Cagliari merita trasparenza e un impegno concreto, non salti nel buio”.

