Scarichi industriali irregolari, officina nei guai ad Arbus

Operazione a tutela dell’ambiente ad Arbus, dove i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto specialistico del Nucleo Operativo Ecologico di Cagliari, hanno effettuato un’ispezione mirata presso un’officina di autoriparazioni e revisioni nella zona industriale del paese.
L’attività di controllo ha fatto emergere presunte irregolarità nella gestione degli scarichi dell’impianto. Secondo quanto accertato dai militari, i due soci titolari avrebbero operato in assenza della necessaria autorizzazione per lo scarico delle acque reflue industriali.
Nel corso dell’ispezione sarebbe inoltre emersa la mancanza di un adeguato sistema di raccolta, convogliamento, separazione e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dai piazzali esterni, con un potenziale rischio per l’ecosistema circostante.
Alla luce delle violazioni riscontrate, riconducibili all’inosservanza della normativa in materia di scarico illecito di acque reflue industriali, i due imprenditori sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.
Contestualmente è stata disposta la chiusura parziale dell’attività, limitatamente all’area dell’officina meccanica, per impedire il protrarsi delle presunte condotte illecite. Il provvedimento resterà in vigore fino al completo adeguamento dei locali e degli impianti alla normativa regionale vigente.
