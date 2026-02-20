Pirri, FdI denuncia: “Via Sanna è una discarica a cielo aperto”

FdI denuncia il degrado in via Antonio Sanna: "Rifiuti e macerie sul marciapiede". Fanari e Meloni chiedono bonifica e controlli immediati

Cumuli di rifiuti, macerie e sacchi abbandonati sul marciapiede. È la denuncia degli esponenti di Fratelli d’Italia Marco Fanari e Corrado Meloni, rispettivamente consigliere della Municipalità e consigliere regionale, sulle condizioni di via Antonio Sanna, a Cagliari, nel quartiere di Pirri.

“Si è ormai consolidata una vera e propria discarica a cielo aperto” afferma Fanari. “Chi abbandona i rifiuti è un incivile e va sanzionato senza esitazioni”. Il consigliere della Municipalità punta il dito contro il degrado della zona e richiama l’amministrazione comunale a un intervento immediato.

Secondo Fanari, non ci si può limitare “a constatare il problema o scaricare ogni colpa sui caddozzi”. L’esponente di FdI chiede controlli più serrati, sanzioni e interventi tempestivi di ripristino del decoro urbano. Tra le criticità segnalate anche i raid incendiari notturni ai cumuli di rifiuti, che avrebbero provocato danni ai quadri dell’illuminazione pubblica.

Sulla stessa linea il consigliere regionale Corrado Meloni, che parla di “malessere diffuso” in diversi quartieri del capoluogo. “Via Antonio Sanna è solo l’ultimo, ma emblematico esempio di una situazione che rischia di diventare strutturale. Una città civile si difende con regole chiare, controlli costanti e interventi rapidi”, sottolinea.

I due esponenti chiedono al Comune di intervenire con una bonifica immediata dell’area, di intensificare i controlli contro l’abbandono dei rifiuti e di rendere pubblici i dati sulle sanzioni elevate.

“Il decoro urbano non è un dettaglio estetico: è rispetto per la comunità, è sicurezza, è qualità della vita. E oggi, in via Antonio Sanna, tutto questo manca”, concludono.

