Sassari, alla luce una nuova necropoli in località Truncu Reale-Sant’Agostino

Una scoperta archeologica di eccezionale valore è emersa durante i lavori per la transizione energetica nel Nord Sardegna. Nel distretto industriale di Truncu Reale-Sant’Agostino, le indagini preventive avviate per la realizzazione di un moderno impianto fotovoltaico hanno riportato alla luce una necropoli finora sconosciuta.
Il ritrovamento, avvenuto nell’area gestita dal Consorzio ASI di Sassari, risale alle attività di scavo iniziate nel marzo 2024. Secondo le prime valutazioni degli esperti, il sito riveste un’importanza scientifica particolare: sono state infatti individuate tre tombe monumentali, elementi architettonici che testimoniano l’importanza dell’area in epoca antica.
A rendere il rinvenimento ancora più prezioso è la presenza di decorazioni scolpite sulle pareti delle sepolture. Queste incisioni, tipiche delle tradizioni funerarie monumentali dell’isola, offrono nuovi spunti di studio sulla religiosità e sull’arte delle popolazioni che abitavano il territorio sassarese millenni fa.
