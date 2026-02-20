Viabilità in Sardegna, 5 milioni di euro per la pulizia delle strade

L'obiettivo è duplice: innalzare gli standard di sicurezza stradale e restituire un'immagine decorosa alle infrastrutture sarde

L’Assessorato del Lavoro ha stanziato un fondo di cinque milioni di euro destinato al recupero della rete viaria e al supporto dell’occupazione locale. L’iniziativa punta a combattere l’incuria ambientale e a riqualificare il paesaggio urbano, offrendo contemporaneamente un’opportunità professionale a chi si trova attualmente senza impiego.

Il provvedimento si traduce in finanziamenti diretti ai Comuni e agli altri enti del territorio, che potranno così avviare operazioni di bonifica, asporto di detriti e gestione del verde lungo le arterie stradali, siano esse comunali, provinciali o di collegamento tra centri diversi. L’obiettivo è duplice: innalzare gli standard di sicurezza stradale e restituire un’immagine decorosa alle infrastrutture sarde.

La gestione operativa delle assunzioni sarà affidata all’ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro). L’agenzia avrà il compito di gestire le fasi di reclutamento dei lavoratori, assicurando che le selezioni avvengano in modo celere e secondo criteri di massima trasparenza, per trasformare queste risorse pubbliche in un beneficio immediato sia per il territorio che per le famiglie coinvolte.

