Dermatite nodulare bovina, la Sardegna non presenta più zone di restrizione

L’Assessorato regionale alla Sanità ha ufficialmente notificato al Centro Studi Agricoli l’annullamento di tutte le misure limitative precedentemente in vigore, in conformità con la Decisione UE 2026/190. Grazie a questo nuovo assetto normativo, l’intero territorio della Sardegna viene dichiarato libero da zone di sorveglianza o di restrizione riconducibili alla dermatite nodulare contagiosa, nota anche come Lumpy Skin Disease.

Il traguardo è stato accolto con estremo favore dal Presidente del Centro Studi Agricoli, Tore Piana, il quale ha rimarcato l’eccezionalità del risultato raggiunto. Piana ha voluto tributare un riconoscimento particolare all’operato dei Servizi Veterinari regionali, elogiandone la dedizione e la competenza tecnica dimostrate in un contesto operativo estremamente complesso.

Il successo dell’operazione viene attribuito alla rapidità e alla professionalità di tutto il personale coinvolto, il cui lavoro costante ha permesso di restituire piena libertà di movimento e sicurezza al comparto zootecnico isolano.

