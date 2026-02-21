Sanremo 2026, Maurizio Lampis omaggia Max Pezzali con i mattoncini Lego

L'artista sardo ha voluto omaggiare Max Pezzali in vista di Sanremo 2026 in cui il cantante sarà super ospite delle serate

In vista del Festival di Sanremo 2026, che vedrà Max Pezzali nel ruolo di super ospite d’onore per tutte le cinque serate, il mondo dell’arte sarda tributa un omaggio speciale all’ex voce degli 883.

L’artista Maurizio Lampis, celebre per le sue creazioni in mattoncini, ha svelato un imponente mosaico dedicato al cantante che, proprio lo scorso Capodanno, è stato protagonista del concertone in piazza a Sassari.

L’opera è il frutto di oltre trenta giorni di meticoloso lavoro: una composizione di circa 8.000 pezzi che dà vita a un quadro di 95 per 64 centimetri. Questa nuova creazione va ad arricchire la “galleria dei campioni” di Lampis, che in passato ha già celebrato con la stessa tecnica icone dello sport come il tennista Jannik Sinner, la stella del volley Alessia Orro e la leggenda del calcio Gianfranco Zola.

