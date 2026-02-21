Serdiana, detenzione di droga durante i domiciliari: 29enne denunciato

I sospetti dei carabinieri sono stati confermati dal ritrovamento di oltre 47 grammi di marijuana e di una piccola dose di hashish

Nella serata di ieri, un ventinovenne cagliaritano con precedenti penali è stato nuovamente denunciato dai Carabinieri della Stazione di Dolianova. Il giovane, che stava già scontando una pena in regime di arresti domiciliari con braccialetto elettronico in un’abitazione di Serdiana, deve ora rispondere dell’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è nata durante un normale controllo di routine per verificare il rispetto delle restrizioni giudiziarie. A tradire l’uomo sono stati due fattori: un’evidente agitazione mostrata all’arrivo dei militari e una fragranza inconfondibile che permeava gli ambienti domestici. Questi elementi hanno spinto le forze dell’ordine a eseguire una perquisizione minuziosa dell’intero appartamento.

I sospetti dei carabinieri sono stati confermati dal ritrovamento di oltre 47 grammi di marijuana e di una piccola dose di hashish, nascosti tra il soggiorno e la cucina. L’intera sostanza illecita è stata confiscata e verrà inviata ai laboratori del RIS per le analisi tecniche necessarie a stabilirne il principio attivo. La posizione del giovane è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cagliari, che dovrà decidere se inasprire la misura cautelare alla luce della nuova violazione.

