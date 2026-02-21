Cagliari-Lazio 0-0, i rossoblù sprecano tanto e chiudono col brivido

Il Cagliari porta a casa un punto contro la Lazio e mette fine al periodo negativo dopo le sconfitte con Roma e Lecce. All’Unipol Domus finisce 0-0, con i sardi che possono rammaricarsi viste le tante buone occasioni non sfruttate.

Il primo tempo parte in maniera equilibrata, ma è di marca rossoblù la prima vera grande occasione del match. Al 12′ Esposito batte un corner su cui spunta la testa di Zé Pedro: palo pieno. Dieci minuti dopo è Adopo ad avere una palla gol, ancora di testa, questa volta su cross di Obert. Il centrocampista però spedisce fuori da ottima posizione. Al 36′ è invece Esposito a ricevere palla da Adopo a centro area, ma l’attaccante manda alto.

Nella ripresa subito occasione per Dossena che spara alto, mentre per la Lazio il primo squillo molto timido è di Taylor. Al 68′ gol annullato a Palestra, che raccoglie un bel lancio di Zé Pedro partendo però in fuorigioco. Al 71′ Sarri corre ai ripari per fermare l’imprendibile esterno rossoblù, inserendo Nuno Tavares per un frastornato Pellegrini. Pisacane risponde con Trepy per Esposito. Ed è ancora la squadra sarda a farsi vedere dalle parti di Provedel, con un sinistro di Trepy deviato in angolo.

All’85’ però il Cagliari rimane in dieci uomini: Mina ferma Noslin col tacco al limite dell’area. L’arbitro estrae il giallo, ma è il secondo e arriva l’espulsione del colombiano. Sulla punizione successiva è Caprile a sventare la minaccia su tiro di Cataldi, poi è bravo Dossena a fermare un cross basso di Nuno Tavares. La Lazio prosegue l’assalto, Cataldi sfiora ancora il gol con un destro che sfiora il palo, ma alla fine il Cagliari porta via il punto.

