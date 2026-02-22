Cagliari, aggressione con mannaia al circolo di San Michele: due arresti

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Cagliari nei confronti di due cagliaritani di 42 e 46 anni, ritenuti presunti responsabili della violenta aggressione avvenuta il 6 dicembre 2025 all’interno del circolo privato “Buddha Amici”, nel quartiere San Michele.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Terza Sezione della Squadra Mobile, il 42enne avrebbe colpito la vittima con una mannaia, mentre il 46enne avrebbe partecipato all’azione utilizzando un bastone in ferro. L’uomo aggredito, un 50enne, aveva riportato lesioni personali gravi e aggravate in concorso, giudicate guaribili in 45 giorni.

Tra le ferite riportate un profondo taglio al braccio sinistro con lesione dei tendini e frattura dell’arto, ulteriori ferite da taglio, oltre alla frattura del setto nasale e della mascella. Trasportato d’urgenza all’Ospedale G. Brotzu, il ferito era stato sottoposto a un delicato intervento di ricostruzione tendinea nel reparto di chirurgia della mano.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cagliari, si sono sviluppate attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza e le testimonianze raccolte, consentendo di ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i presunti responsabili.

Particolarmente grave la posizione del 42enne, che al momento dell’aggressione si trovava già agli arresti domiciliari in forza di un precedente provvedimento emesso il 9 settembre 2025. L’uomo era infatti coinvolto in un’altra inchiesta della Squadra Mobile relativa a un sodalizio criminale con base operativa in un circolo abusivo di via Tiepolo, sempre a Cagliari, con accuse legate a spaccio di sostanze stupefacenti, furti e rapine aggravate.

L’ordinanza eseguita nella serata di ieri dispone il carcere per entrambi gli indagati. Il 46enne è stato rintracciato presso la propria abitazione, mentre al 42enne il provvedimento è stato notificato direttamente in carcere.

