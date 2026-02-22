Sassari, auto contro piloni pubblicitari in via Gramsci

Incidente stradale questa mattina a Sassari. Intorno alle 7.45 una squadra della Centrale dei Vigili del fuoco è intervenuta in via Gramsci, dove un’auto con a bordo due persone, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo carambolando fino a terminare la corsa contro alcuni piloni adibiti alla pubblicità.

Nell’impatto sono state lesionate anche alcune colonnine dell’energia elettrica presenti nella zona. Una delle due persone a bordo è stata trasportata al Pronto soccorso dal personale del 118 per accertamenti.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente, evitando ulteriori rischi legati ai danni alle infrastrutture elettriche. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Sassari per i rilievi e la gestione della viabilità.

