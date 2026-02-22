Bosa, crolla parte del vecchio seminario: evacuate tre case

Paura a Bosa dove, intorno alle 12.10, una grossa porzione del vecchio seminario in via del Carmine è improvvisamente crollata. L’allarme è stato lanciato alla Sala operativa dei Vigili del fuoco di Nuoro, che ha immediatamente attivato i soccorsi.

Sul posto sono intervenute la squadra del distaccamento di Macomer e una squadra di supporto proveniente dal distaccamento di Cuglieri. I Vigili del fuoco hanno verificato l’assenza di persone coinvolte nel crollo e hanno provveduto a isolare l’intera area circostante, istituendo una zona rossa temporanea per il rischio di ulteriori cedimenti.

Per motivi di sicurezza sono state chiuse tutte le strade prospicienti lo stabile e sono state evacuate tre abitazioni private adiacenti all’edificio interessato dal crollo.

La situazione sarà rivalutata nella giornata di domani nel corso di una riunione convocata al Centro operativo comunale dal sindaco e dal vicesindaco di Bosa, alla presenza del funzionario tecnico del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Nuoro e degli altri enti coinvolti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia locale per la gestione dell’area e la sicurezza.

