Cagliari, arriva la nuova segnaletica per l’ingresso al Cus di via Is Mirrionis

Il Comune di Cagliari ha completato il restyling della viabilità in via Is Mirrionis, precisamente in corrispondenza dell’accesso agli impianti sportivi di Sa Duchessa. L’intervento principale ha riguardato la realizzazione di un’isola zebrata centrale, una soluzione infrastrutturale studiata per indurre i conducenti a una guida più prudente, supportata dall’introduzione formale del limite di velocità fissato a 30 chilometri orari.

Questa riorganizzazione, nata dalla sinergia tra l’amministrazione comunale, il Ctm e l’Università di Cagliari, è strettamente connessa all’apertura di due nuove fermate della linea 5, destinate a favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte degli utenti del Centro Universitario Sportivo. Grazie alla nuova configurazione stradale, i veicoli provenienti da via Cadello potranno ora svoltare a sinistra verso gli impianti in modo ordinato e sicuro, eliminando il rischio di manovre azzardate o la necessità di percorsi alternativi più lunghi.

Oltre a innalzare i livelli di protezione per i numerosi frequentatori dell’area, il provvedimento punta a ridurre il traffico superfluo e a promuovere una mobilità urbana maggiormente ecosostenibile. La nuova segnaletica trasforma così un punto critico della rete viaria cittadina in un modello di circolazione più fluida e organizzata, migliorando sensibilmente la qualità dell’ambiente urbano circostante.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it