Si perde in campagna mentre cerca di raggiungere Porto Torres: 80enne salvato

Nella serata di ieri il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Valledoria è stato mobilitato per un’operazione di ricerca e soccorso nelle zone rurali della Gallura. L’allarme è scattato quando un uomo di circa 80 anni, residente a Santa Teresa di Gallura, ha perso l’orientamento nell’area di San Pietro di Ruda, una zona impervia situata tra i comuni di Aggius e Trinità d’Agultu.

L’anziano era diretto verso il porto di Porto Torres per un imbarco, ma l’errata interpretazione del percorso lo ha portato a inoltrarsi in sentieri isolati dove è rimasto bloccato. Grazie al tempestivo intervento della squadra operativa, le ricerche si sono concluse positivamente intorno alle 20:30, quando l’uomo è stato individuato e raggiunto.

Nonostante la comprensibile preoccupazione, il cittadino è stato trovato in buone condizioni fisiche ed è stato scortato dai soccorritori fino alla viabilità principale, permettendogli di riprendere il suo viaggio in sicurezza.

