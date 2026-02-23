Quartu piange Emanuele, storico titolare del bar San Benedetto

Padre di famiglia e gran lavoratore, Emanuele Bernardini ha dedicato la sua vita ai suoi affetti e alla sua attività

La città di Quartu è in lutto per la scomparsa di Emanuele Bernardini, storico titolare del bar caffetteria San Benedetto. Aveva 53 anni.

Emanuele non era soltanto un commerciante: era un volto familiare, una presenza costante, un uomo capace di accogliere tutti con un sorriso e una parola gentile.

Padre di famiglia e gran lavoratore, Emanuele ha dedicato la sua vita ai suoi affetti e alla sua attività, costruendo negli anni rapporti sinceri e duraturi con tantissime persone.

In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza che stanno arrivando alla famiglia, segno tangibile dell’affetto e della stima che la comunità nutriva nei suoi confronti.

Anche Massimo Lai, editore di Cagliaripad, piange la scomparsa di un caro amico. Un legame sincero, fatto di stima e affetto, che rende ancora più doloroso questo addio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it