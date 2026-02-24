Iglesias, non accetta la rottura e minaccia di morte l’ex: 46enne arrestato

Il padre della vittima è accorso per tentare di difendere la figlia e l'indagato avrebbe tentato di investirlo con la propria automobile

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Iglesias hanno tratto in arresto un 46enne del posto, disoccupato e con precedenti, accusato di una violenta escalation di maltrattamenti, minacce di morte e danneggiamenti nei confronti della sua ex compagna.

L’operazione è scattata a seguito di una richiesta d’aiuto al 112 che denunciava un’aggressione in corso. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo, incapace di accettare la rottura del legame sentimentale, avrebbe perseguitato la donna con continui messaggi intimidatori, per poi presentarsi presso il suo domicilio. Qui, in un impeto d’ira, ha distrutto le condutture idriche esterne dell’edificio.

Il momento di maggiore tensione si è verificato quando il padre della vittima è accorso sul posto per prestare soccorso alla figlia, rimasta nel frattempo chiusa in casa nel timore di un’aggressione fisica. L’indagato avrebbe tentato di travolgere l’anziano con la propria automobile, manovra che fortunatamente non ha provocato feriti.

All’arrivo delle pattuglie, l’uomo ha tentato una vana fuga, ma i militari sono riusciti a immobilizzarlo e a portarlo in caserma. Al termine delle procedure burocratiche e della formalizzazione dei reati di minaccia aggravata e danneggiamento, il 46enne è stato trasferito presso il carcere di Uta, dove resterà a disposizione dei magistrati.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it