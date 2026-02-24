Sassari, dopo 9 mesi dal pestaggio muore il 46enne aggredito in via Kennedy

Quella notte, secondo le ricostruzioni, la vittima era appena uscita da un locale quando era stata assalita senza alcuna provocazione da un coetaneo

Si è spento dopo una lunghissima agonia durata nove mesi il 46enne sassarese rimasto vittima di un’aggressione brutale avvenuta la scorsa primavera. L’uomo è deceduto presso l’ospedale Mater Olbia, dove si trovava degente a causa delle lesioni irreversibili riportate durante il pestaggio subito nella notte tra il 28 e il 29 maggio in via Kennedy, nel quartiere di Latte Dolce a Sassari.

Quella notte, secondo le ricostruzioni, la vittima era appena uscita da un locale quando era stata assalita senza alcuna provocazione da un coetaneo, che lo aveva colpito ripetutamente con una violenza inaudita. Dopo un primo, critico ricovero nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari, il paziente era stato trasferito nella struttura gallurese, dove però il suo cuore ha smesso di battere tra lunedì 23 e martedì 24 febbraio.

L’autore del pestaggio, individuato dalle forze dell’ordine poco dopo i fatti, era già stato iscritto nel registro degli indagati, ma la sua posizione giudiziaria è ora destinata ad aggravarsi drasticamente alla luce del decesso della vittima.

