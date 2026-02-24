Cresce l’appeal dell’Università di Cagliari: accolti 279 studenti da tutto il mondo

L’appeal internazionale dell’Università di Cagliari continua a crescere, come dimostrato dal recente successo dell’Erasmus Welcome Day tenutosi presso l’Aula Magna della facoltà di Ingegneria e Architettura. L’evento ha celebrato l’arrivo di 279 giovani, tra studenti e tirocinanti, che hanno deciso di trascorrere il secondo semestre dell’anno accademico 2025/2026 nel capoluogo sardo, integrandosi perfettamente nel tessuto accademico dell’Ateneo.

La diversità geografica del gruppo è notevole, con rappresentanze provenienti da ben 43 nazioni differenti. Sebbene l’Europa mantenga un ruolo centrale grazie a forti flussi da Spagna, Francia, Polonia e Romania, spicca il dato della Germania che guida la classifica con 37 iscritti.

Oltre i confini continentali, l’ateneo cagliaritano attrae talenti dalle Americhe, inclusi Stati Uniti, Brasile e Cile, ed estende il suo richiamo anche all’Africa con studenti da Tunisia e Tanzania, oltre alla significativa novità degli arrivi per la prima volta da Ghana e Camerun.

